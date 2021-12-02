В России выявили 33 389 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 33 389 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 703 107. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 2 декабря.

33 389 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 32 837 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3805), Санкт-Петербурге (2623) и в Московской области (1475). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (12 случаев), Ненецком автономном округе (14 случаев) и в Республике Калмыкия (26 случаев).

За сутки скончались 1 221 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 277 640 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 35 185, общий — 8 400 117.

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет в России достиг 51,8 процента. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привито 60 795 702 россиян.