Байден раскрыл стратегию борьбы с омикрон-штаммом

Президент США Байден заявил о борьбе США с омикрон-штаммом с помощью науки и скорости

В рамках нового плана борьбы с пандемией коронавируса в зимний период президент США Джо Байден раскрыл стратегию противодействия омикрон-штамму. Его слова передает The New York Times.

«Мы будем бороться с этим вариантом с помощью науки и скорости, а не хаоса и неразберихи», — рассказал американский лидер. По его словам, власти США вступают в новую зиму более сильными и подготовленными, чем в прошлом году.

В опубликованном плане Байден сделал упор на продолжение активной кампании по вакцинации населения, в том числе группы несовершеннолетних граждан в возрасте от 5 до 11 лет. Он также напомнил о необходимости своевременной ревакцинации. По словам политика, план не расширяет и не дополняет существующие требования по прививкам и должен сплотить всех американцев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не снимет действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому омикрон-штамму COVID-19. По ее словам, Вашингтон будет полагаться на указания Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC) и медицинских экспертов, которые изучают этот вопрос.