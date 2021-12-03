В реке России нашли тело младенца

В реке под Севастополем обнаружили тело младенца

В реке Балаклавка под Севастополем обнаружили тело младенца, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям очевидцев, все произошло утром в пятницу, 3 декабря, рядом с улицей Новикова в Балаклаве.

На месте инцидента уже начали работать следователи. По предварительным данным, удалось установить личность подозреваемой, которая сбросила новорожденного в воду.

Ранее из реки Ижоры в Колпинском районе Санкт-Петербурга выловили тело новорожденного ребенка.

По информации следователей, труп ребенка плавал в пакете примерно в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы. Место происшествия находится рядом со Свято-Троицким собором и центром, где подростки тренируются на байдарках.

