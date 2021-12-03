Звезда «Уральских пельменей» прокомментировал слова коллеги о несмешных номерах

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков ответил на слова коллеги Вячеслава Мясникова об ухудшении номеров. В беседе с изданием «Телепрограмма» звезда шоу предложил в первую очередь оценивать рейтинги передач и отметил, что у проекта они высокие.

«Давайте просто посмотрим на рейтинги программ, где показывают шоу, и все сразу станет понятно. Мы тут внутри коллектива уже варимся долгое время. Можем давать неадекватную оценку всему, что происходит. Мне тоже может что-то казаться или не казаться. Рейтинги говорят об обратном», — прокомментировал Рожков.

По мнению юмориста, шоу «Уральские пельмени» по-прежнему остается актуальным у зрителей. «Есть какие-то творческие переживания. Хочется всегда лучше, смешнее. Не всегда это получается. Но это нормальный процесс. Скажу, что к Новому году будут сюрпризы, но пока рассказывать не буду. Не имею права», — поделился юморист.

Ранее еще один участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Мясников назвал причину ухудшения номеров в шоу. Артист объяснил, что несмешные, по мнению зрителей, номера появляются из-за того, что творческое объединение исчерпало идеи для юмора и повторяет одни и те же темы.