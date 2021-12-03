Археологи в Перми исследовали дома состоятельных жителей XVIII и XIX веков

В Перми археологи провели раскопки и неожиданно нашли остатки деревянных и кирпичных домов, принадлежащих в XVIII и XIX веках состоятельным жителям. Об этом рассказала инженер кафедры истории и археологии ПГНИУ Людмила Романова, передает «В курсе.ру».

По ее словам, сохранились только погребы построек, так как в начале XX века улицу часто перестраивали. Кроме того, во время Гражданской войны большая часть зданий была разбита или взорвана, после чего их не восстанавливали. На выровненной поверхности позже просто стали выстраивать новые дома.

Благодаря плотной и влажной земле, в которой не было кислорода, археологи смогли извлечь из ям в хорошей сохранности такие предметы, как лапти, ковши, там же оказалась и одежда из кожи. Помимо этого, там нашли посуду и ювелирные изделия. Уточняется, что обычно такие артефакты редко находят в Перми в подобном состоянии. Романова заявила, что по находкам специалисты будут воссоздавать облик пермяков того времени.

Поблизости, на углу Советской и Горького, также был исследован старый засыпанный овраг. В нем археологи также раскопали остатки деревянных домов. Предполагается, что горожане раньше использовали их как хозяйственные постройки.

Первоначально считалось, что данная территория города не была заселена людьми. Прежде не было и архивной информации о середине и второй половине XVIII века, когда только формировалось пермское поселение, — известные данные относятся только к середине XIX века. При этом новые артефакты доказывают обратное, отметила археолог. Кроме того, характер и многообразие построек показывают, что «жители этих домов точно не были бедными крестьянами». В погребах домов также были найдены винные запасы.