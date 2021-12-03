Жители Новосибирской области увидят метеорный поток Геминиды

Жители Новосибирской области смогут наблюдать за метеорным потоком Гемениды практически весь декабрь. Об этом рассказал экскурсовод новосибирского планетария Олег Кашин, передает «АиФ в Новосибирске».

7 декабря начнется обильный метеорный поток Геминиды из созвездия Близнецы, который завершится только спустя 10 дней. Пика на территории региона увидеть не получится, но его отголоски можно застать в ночи на 14 и 15 декабря.

«Этот метеорный поток считается самым богатым на болидные явления. Болиды — это самые яркие метеоры, которые способны даже оставлять тени на местности. Чтобы понять, как они выглядят, представьте, что по небу летит салют и светится так, что даже отбрасывает тень», — пояснил Кашин.

Наблюдать за Геминидами можно всю ночь, до самого рассвета. Во второй половине ночи они оказываются в небе достаточно высоко. Искать их нужно в юго-восточном и южном направлениях.

17 декабря начнется новый метеорный поток. Речь об Урсидах из созвездия Малая Медведица. Максимум придется на 22 декабря, а конец — на 26-е. С метеорного потока начнется и январь — 3 числа стоит ожидать пика активности Квадрантид из созвездия Волопас.