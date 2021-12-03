Российский посол рассказал о главных надеждах на разговор Путина и Байдена

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о главных надеждах на предстоящий разговор между американским и российским президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, встреча двух лидеров не только поможет стабилизировать отношения между Вашингтоном и Москвой, но и успокоит обстановку в Европе и мире. Кроме того, дипломат коснулся темы Минских соглашений. По его мнению, США не должны видеть в них двойное дно.

Антонов также заявил, что России и США пока что не удается урегулировать вопрос о функционировании посольств. Дипломат передал, что Кремль готов отменить ограничения в отношении американского диппредставительства в Москве и ждет в этом плане взаимности от Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал комплексные меры, который призваны не допустить «российскую агрессию» против Украины. При этом Кремль заявил о предстоящей видеоконференции американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которая возможно состоится 7 декабря.