Полиция составила протокол на российского депутата из-за отсутствия QR-кода

В городе Асбест Свердловской области сотрудники полиции пришли на заседание гордумы для проверки QR-кодов у депутатов. В отношении одного из народных избранников составлен протокол. Об этом РИА Новости рассказал председатель думы Сергей Ларионов.

По его словам, полицейские пришли в конце заседания городской думы и начали проверять у депутатов QR-коды. Его не оказалось у депутата от «Справедливой России» Евгения Шабанова. Ларионов пояснил, что на входе в думу проверяют QR-коды, однако российский депутат все равно прошел, поскольку заявил, что не пускать депутата не имеют права.

«Мое мнение – если ты депутат, ты должен быть образцом», — заявил председатель гордумы. В пресс-службе ГУМВД по Свердловской области пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.

Ранее депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников назвал систему QR-кодов «фуфлом». По его мнению, такая мера профилактики распространения коронавируса работает недостаточно эффективно, поэтому в Свердловской области необходимо ввести более жесткие ограничения, в том числе карантин.