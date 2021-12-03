Врач рассказала о возросших за время пандемии COVID-19 у россиян расстройствах

Врач Читлова: за время пандемии COVID-19 у россиян развились социофобия и панические атаки

На фоне пандемии COVID-19 у россиян начали развиваться социофобия и панические атаки, уровень тревожных расстройств за последние два года возрос в стране с 5 до 35 процентов, заявила в беседе с Ura.ru врач-психиатр Виктория Читлова.

По словам медика, также у российских граждан стали чаще выявлять смесь тревоги и депрессии.

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«У людей, переносящих или перенесших COVID-19, психические отклонения встречаются в 90 процентах случаев», — указала Читлова.

По мнению медика, россияне в пандемию активнее говорят о страхах за свое здоровье и будущее. Повысилась тревожность и среди детей, поскольку они остро чувствуют эмоциональное состояние взрослых, добавила специалист.

Ранее сообщалось, что высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который прежде всего должен помочь переболевшим COVID-19.

Медицинский директор проекта «Авинейро» Елена Якубова заявила, что в результате восьминедельной терапии препаратом «Авиандр» общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Она добавила, что лекарство «с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов».