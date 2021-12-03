Российские подростки напали на родителей подруги из-за запрета гулять ночью

В Смоленской области группа подростков пыталась расправиться с родителями своей 14-летней подруги, которые запретили ей гулять ночью. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на четверг, 2 декабря, в поселке Верхнеднепровский школьница поругалась с матерью и отчимом. Она позвонила друзьям и пожаловалась на родителей, после чего те решили помочь уйти ей из дома. Около 5 часов утра несовершеннолетние зашли в квартиру и напали с ножами на отчима и мать. Со множественными ранениями пара была госпитализирована.

С задержанными подростками проводятся следственные действия. Криминалисты осматривают место происшествия, сотрудники СКР допрашивают потерпевших и свидетелей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору.