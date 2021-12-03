ФСБ и МВД установили причастных к покушению на бывшего вице-мэра Ставрополя

Сотрудники ФСБ и МВД установили личности двух мужчин, причастных к покушению на бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина, машину которого подорвали в октябре 2004 году. Об этом сообщает Baza.

Рядом с автомобилем чиновника взорвалась бомба, но сам он не пострадал. Ранение получил его охранник. Спустя 17 лет следователи раскрыли преступление. К совершению покушения причастны двое учредителей частного охранного предприятия из Ростова-на-Дону. Сами они пропали без вести в 2005 году, а через год их нашли убитыми.

В связи с их смертью правоохранители закрыли дело о покушении. Сам Уткин в настоящее время арестован по обвинению в организации убийств и похищении людей. Его взяли под стражу в феврале 2021 года в рамках уже третьего возбужденного против него дела, уточняет «Коммерсантъ».

Уткин в середине 1990-х годов пришел работать в администрацию Ставрополя заместителем главы города. В 2002 году он стал председателем Думы Ставрополя. С 2003 года — вице-мэр краевой столицы. В 2007 году Уткин был назначен председателем регионального парламента. В 2008 году против него было возбуждено первое уголовное дело. За превышение полномочий и махинации с муниципальным жильем его приговорили к условному сроку. В 2017 году против Уткина было возбуждено второе уголовное дело о покушении на мошенничество. За это ему дали четыре года колонии. Он вышел на свободу и сразу же вновь попал под следствие.