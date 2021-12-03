В пермском вузе передумали взыскивать деньги с устроившего стрельбу студента

В Пермском госуниверситете передумали взыскивать деньги за ущерб со студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу 20 сентября. Свое решение представители вуза объяснили в Telegram-канале RT тем, что уже успели отремонтировать поврежденные стены и окна, а также восстановить входные группы.

В ноябре сообщалось, что Пермский университет выплачивал деньги пострадавшим из собственных средств. Поэтому представители вуза рассчитывали взыскать компенсацию с Бекмансурова.

Устроивший стрельбу молодой человек был ранен при задержании, ему ампутировали ногу.

Бекмансуров был определен в отряд для инвалидов в СИЗО. Отмечается, что в отряде внимательно следят за здоровьем инвалидов, чтобы предупредить ухудшение их самочувствия. В случае необходимости им оказывается экстренная помощь. Арестанты из спецотряда, куда попал обвиняемый, содержатся отдельно от остальных. Им полагается дополнительное питание. Бекмансуров пока не жаловался на состояние здоровья, отметили в пресс-службе.

Утром 20 сентября Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании нападавший получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему ампутировали ногу, а также провели операцию на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.