Google отправил письмо в «штаб Талибана» на Украине

В заповеднике «Софья Киевская» сообщили о письме от Google, направленном в «штаб Талибана»

Google отправил письмо в национальный заповедник «Софья Киевская» в украинской столице, указав в качестве адресата «штаб Талибана» (движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено в России). Об этом первый заместитель директора заповедника Вадим Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.

Он опубликовал бумажное письмо, которое компания прислала по адресу местонахождения заповедника. В нем содержалась специальная ссылка и код подтверждения, который нужно было ввести на сайте для получения доступа к сервисам Google для бизнеса в качестве «штаба Талибана».

Кириленко с иронией отметил, что полдня искал на территории заповедника соответствующий штаб, но так и не нашел. «Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда в чем-то их подозреваю», — заявил замдиректора.

Ранее британский школьник увидел неожиданную достопримечательность на картах Google. Изучая их в поисках места для семейной прогулки, юноша нашел в заповеднике на архипелаге островов Хилбр место под названием «Отверстие, ведущее к центру Земли».