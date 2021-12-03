Названы сроки определения реальной угрозы от омикрона

Independent со ссылкой на ученых: реальная угроза от омикрона будет ясна после нового года

Реальная угроза, которую представляет омикрон-штамм коронавируса, будет понятна только после нового года. Об этом пишет британская газета Independent со ссылкой на ученых из консультативной группы по коронавирусу при правительстве Соединенного королевства.

Эксперты из научной группы по моделированию пандемий считают, что понадобится около месяца для определения опасности нового штамма COVID-19 омикрон, подсчета уровня госпитализаций, к которому он приведет, а также для понимания того, как ему удается обходить уже имеющийся иммунитет.

По словам ученых, можно будет «начинать расслабляться», если через месяц не будет наблюдаться резкого роста госпитализаций из-за омикрона. Однако в случае резкого ухудшения ситуации, это будет заметно гораздо раньше — в течение пары недель, считают в экспертной группе.

Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова сообщила, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, чувство усталости, которое возникает у зараженных, может быть вызвано серьезными изменениями в иммунной системе, в работе головного мозга или в ткани нервной системы.

