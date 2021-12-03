Украине предрекли сокращение населения в два раза

НАН: население Украины сократится до 22 миллиона человек к концу века

Ученые Национальной академии наук (НАН) Украины предрекли сокращение населения страны к концу XXI века почти в два раза до 22 миллиона человек, сообщает «Страна.ua».

«Украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность и более низкая рождаемость. И за счет уменьшения количества рождений растет доля пожилых людей», — сказал замдиректора Института демографии и социальных исследований Александр Гладун.

Он отметил, что в большинстве европейских стран эту проблему решают за счет мигрантов. «Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения», — добавил ученый.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что перепись населения страны пройдет в сотрудничестве с компанией Apple.