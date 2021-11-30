Зеленский анонсировал участие Apple в переписи населения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал участие компании Apple в переписи населения страны. Об этом он написал 30 ноября в Twitter.

«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства», — заявил Зеленский.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что власти попросят Apple предоставить им в аренду гаджеты и оборудование для проведения переписи. По его словам, аналогичную практику использовали CША в 2020 году: компания сдала государству в аренду технику на несколько недель, что позволило серьезно сэкономить бюджетные средства.

В декабре 2019 года на Украине провели электронную перепись населения, использовав данные мобильных операторов, социологов, госреестров и пенсионного фонда. Выяснилось, что в стране проживают почти 37,3 миллиона человек, не считая жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и присоединившегося к России Крыма.

После распада СССР Украина провела перепись один раз — в 2001 году.