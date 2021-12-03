В США ужесточили правила въезда для туристов из-за коронавируса

Президент США Джо Байден анонсировал ужесточение правил въезда для туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом сообщает портал eTurboNews.

Он объявил, что каждый въезжающий в республику путешественник должен сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия.

Отмечается, что нововведение распространяется не только на иностранных туристов, но и дипломатов, граждан и жителей США вне зависимости от прививочного статуса.

С 29 ноября власти США запретили въезд для путешественников из восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса. Ограничения коснулись ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали его угрозой. Он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.