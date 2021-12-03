Американские самолеты-разведчики совершили рекордное число полетов вблизи КНР

Самолеты-разведчики США совершили рекордное число полетов над Южно-Китайским морем вблизи побережья КНР. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные китайского аналитического центра SCSPI.

В ноябре центр зафиксировал 94 подобных вылета американских самолетов. Это на 30 процентов больше предыдущего рекорда в 75 вылетов, установленного в феврале.

По информации SCSPI, в 80 процентах разведывательных операций использовались противолодочные патрульные самолеты P-8A. Также США использовали беспилотник MQ-4C и самолет наблюдения класса «воздух-земля» E-8C.

Согласно данным центра, Соединенные Штаты также расширили дальность разведки. Так, самолет P-8A совершил полет над Тайваньским проливом в 29 километрах от территориальных вод материкового Китая.

Вашингтон увеличил число разведывательных полетов на фоне активизации кампании Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в проливе. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и, в случает отказа Тайбэя идти на политические уступки, не исключает применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.

Ранее спутники засекли китайскую ядерную субмарину с баллистическими ракетами в Тайваньском проливе. Обозреватель Военно-морского института США Х.И. Саттон рассказал, что усовершенствованная субмарина ВМС НОАК типа 094 несет баллистические ракеты JL-2 с дальностью около семи тысяч километров, способные поразить северо-восток США.