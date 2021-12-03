Тунеядцев в Белоруссии посчитали по зиме

К зиме в Белоруссии снова посчитали всех тунеядцев — граждан, не занятых в экономике страны. Вновь попавших в обновленную базу в декабре ждут более высокие счета за ЖКУ. Информацию передает Telegram-канал «Беларусь сейчас».

Тунеядцев в Белоруссии выделили как отдельную группу населения в 2015 году. Фактически, так в стране назвали безработных, в то время как официальной безработицы в Белоруссии практически не существует — большинство граждан не встают на учет из-за обязательных «общественно-полезных» работ.

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Изначально правительство пыталось заставить безработных платить особый налог, но потом отказалось от него в пользу усечения государственных субсидий. Эти денежные послабления действуют в первую очередь для тарифов на коммунальные услуги — горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. В то время как работающие граждане платят по субсидированному тарифу, тунеядцы обязаны платить по «тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание».

Особое отношение к тунеядцам у президента Белоруссии Александра Лукашенко. «[Неработающий человек] подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных», — говорил про них Лукашенко.

Российские законодатели периодически выступают с инициативами перенять опыт Белоруссии. Весной 2021 года депутаты из Кирова попросили их представителя в Совете Федерации Вячеслава Тимченко поднять вопрос на всероссийском уровне.