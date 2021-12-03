Минздрав выпустит список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции может появиться в середине декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой близкие к системе здравоохранения источники.

Ожидается, что список будет включен в обновленные временные рекомендации Министерства здравоохранения по вакцинации. В настоящее время идет разработка документа на уровне ведомства. «Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — сообщил собеседник издания.

В настоящее время известно, что противопоказаниями к прививке от COVID-19 являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.

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По словам иммунолога Владимира Болибока, существует достаточно рекомендаций, касающихся аллергологии. Он считает, что расширять перечень нецелесообразно. Врач отметил, что Отек Квинке, анафилактический шок и тяжелая крапивница — это основания для выдачи постоянного медотвода, при этом аллергический дерматит, ринит или бронхиальная астма — для временного. «Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе, как многие считают. Опять же, если пациент принимает лекарства и у него не наблюдается обострения, с этим заболеванием можно делать прививку», — сказал он.

Профессор, завотделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра имени Блохина Давид Заридзе подчеркнул, что схожие правила действуют и для пациентов с онкологическими заболеваниями. «Если человек получает химиотерапию, находится в процессе лечения, тогда с прививкой можно повременить. Но даже временный медотвод — это, скорее, перестраховка. COVID-19 не влияет на течение рака», — сообщил он.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы объяснили порядок оформления медотвода от вакцинации против COVID-19 по новому, упрощенному алгоритму. Как разъяснили в ведомстве, для получения соответствующей справки нужно иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к столичной поликлинике. Перечень оснований для медотвода остается небольшим: острые инфекционные заболевания, обострения серьезных хронических болезней, неотложные и угрожающие жизни состояния.

