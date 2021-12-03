Блогер Варламов рыскрыл подробности своего задержания и освобождения в Либерии

Популярного российского блогера Илью Варламова освободили из либерийской тюрьмы без составления протокола. В своем Telegram-канале он описал атмосферу, царившую во время нападения на него разъяренной толпы местных жителей, а также во время нахождения в полицейском участке.

По его словам, он вел съемку в трущобах столицы Либерии Монровии. Чтобы выйти на улицу, съемочной группе пришлось зайти в некое помещение, которое, по словам блогера, оказалось игровым клубом. «Ну, как клуб, какая-то конура, где стоит 3 старых игровых автомата», — описал он. После чего на него налетел разъяренный игроман и владелец заведения, обвинивший россиянина в съемке посетителей и краже «секретных комбинаций». Они заперли Варламова в помещении, вокруг собралась толпа и началась драка.

«Я ходил с местным журналистом, а он мужик здоровый, не дает закрыть дверь... начинается драка. Игромана, который решил меня запереть в конуре мой товарищ аккуратно приземляет на землю, но уже поздно — собирается толпа. Все кричат, машут руками, прибывающий народ вообще не понимает, что случилось, из-за чего скандал, но руками все машут», — говорится в посте.

Затем на место прибыла полиция, которая разняла драку и доставила участников в отдел. По словам блогера, местные жители также попытались прорваться в здание. «Проблема была в том, что у местных наркополицейских не было вообще ничего для защиты участка. Просто для картинки — их начальник вышел босиком, застегивая штаны, видимо спал», — рассказал россиянин.

Полицейские попытались скрыть блогера от агрессивной толпы в глубине участка. Затем начальник полиции выслушал все стороны конфликта, убедился, что блогер ничего не снимал и «послал троицу оскорбленных вместе с их адвокатом нахер». «Так что, я пока свободен», — подытожил Варламов.

О задержании Ильи Варламова полицией Либерии стало известно вечером 2 декабря. Сообщалось, что он попал в тюрьму после драки с местным жителем.