Белорусы позаботились о новогоднем настроении мигрантов

Мигрантам из стран Ближнего Востока, застрявших на пути в Евросоюз в Белоруссии, привезли новогодние украшения. Считают ли белорусы, что мигранты останутся у них в гостях на все зимние праздники или просто решили позаботиться об их новогоднем настроении, не сообщается. Информацию передает Sputnik.

В логистический центр, который стал приютом для беженцев с белорусско-польской границы, доставили несколько коробок и мешков с елочными украшениями. Сотрудники центра и дежурящие у лагеря белорусы уже начали использовать их по назначению, замотав в мишуру небольшую ель рядом с лагерем.

Оценили ли жест белорусов беженцы-курды, большинство из которых является мусульманами-суннитами, неизвестно. По исламскому календарю Мусульманский новый год наступит только летом. Впрочем, Новый год 1 января является праздником и в Ираке, и в Сирии.

Ранее в логистический центр приезжала делегация из Ирана. Дипломаты из Тегерана искали на складе соотечественников, чтобы уговорить их вернутся домой.

