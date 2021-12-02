Уговаривать беженцев вернуться домой из Белоруссии приехали особые гости

Делегация из Ирана прибыла в пункт размещения мигрантов на границе Белоруссии

В пункт размещения мигрантов, расположенный на складе недалеко от белорусско-польской границы, прибыли особые гости — представители министерства иностранных дел Ирана. Делегация разыскивает в Белоруссии своих сограждан и хочет уговорить их вернуться домой, передает «БЕЛТА» в своем Telegram-канале.

Дипломаты из Ирана приехали в логистический центр утром 2 декабря. Целью визита они назвали желание оценить условия жизни временно размещенных тут беженцев, а также пообщаться с представителями Красного Креста.

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Попав внутрь, иранцы начали искать в лагере соотечественников. По некоторым данным, среди тысяч беженцев есть 10-12 граждан Ирана. В попытке их найти включили объявление по громкой связи. Найденных людей дипломаты хотят убедить вернуться на родину.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко обвинил в помощи мигрантам на белорусско-польской границе чеченцев и украинцев. По мнению Лукашенко, первые были для мигрантов проводниками к пограничной территории, а вторые поставляли им оружие.

Более тысячи мигрантов оказались в логистическом центре в Белоруссии после того, как им не удалось попасть на территорию Европейского союза. Беженцы из стран Ближнего Востока, преимущественно курды, в составе больших групп несколько раз пытались штурмовать границу Польши в районе пограничного пункта «Кузница — Брузги», однако потерпели неудачу. Польская сторона обвиняет белорусские власти в планировании и организации миграционного кризиса у восточного рубежа ЕС.