Захарова обвинила Запад в нагнетании напряженности вокруг Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в нагнетании напряженности вокруг Украины для лоббирования собственных интересов. Такое мнение она выразила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Они создают ситуацию напряженности, ситуацию хаоса, управляемого, иногда теряют управление над созданным собственными руками хаосом для того, чтобы лоббировать свои интересы», — сказала представитель министерства РФ.

По ее мнению, западные страны используют такую тактику, поскольку «не может уже находиться в поле правовых отношений» на равных. «Каждый раз придумываются все новые и новые идеологические, политические модели для того, чтобы это неравенство реализовывалось», — сказала Захарова.

Также, по мнению представителя МИД, напряжение вокруг Украины нагнетается также путем «объяснения и реабилитации» Западом невыполнения Киевом минских договоренностей. «Это всевозможные учения, это поставка вооружений и применение этих вооружений в зоне конфликта, это выделение средств не на гуманитарные цели, а на военные цели», — подчеркнула она.

Захарова заключила, что Москва не против помощи Вашингтона в реализации Киевом минских соглашений, если эта помощь будет направлена на их выполнение.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что власти Украины могут сорваться на военные авантюры. Как отметил Лавров, вероятность подобных действия со стороны киевских властей создает прямую угрозу безопасности России. При этом он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что Москва не заинтересована в каких-либо конфликтах.