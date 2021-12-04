В США нашли взаимосвязь между «Северным потоком-2» и ситуацией на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя ситуация вокруг Украины, миграционный кризис на границах Белоруссии с Европейским Союзом (ЕС), а также проект газопровода «Северный поток-2» имеют взаимосвязь. Об этом он рассказал в рамках конференции Reuters NEXT, передает ТАСС.

Блинкену был задан вопрос о том, нашел ли он «военную угрозу в отношении Украины», ситуацию с мигрантами на белорусской границе, а также «Северный поток-2» «скоординированной геополитической стратегией» РФ, которая таким образом якобы может оказывать давление на Европу. «Вероятно, да. Иначе говоря, все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом», — сказал госсекретарь.

«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», — отметил Блинкен.

Ранее Блинкен предупредил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» не только со стороны США, но и со стороны Евросоюза, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».