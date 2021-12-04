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Мать умершего от COVID-19 младенца обратилась к родителям с предупреждением

Мать погибшего от коронавируса младенца Рендон: врачи уверяли, что ребенок не заразится
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Фото: Shchus / Shutterstock

Мать трехмесячного младенца Тайлера, погибшего в результате заражения коронавирусной инфекцией в США, обратилась к родителям с предупреждением — Анджелина Рендон (Angelina Rendon) призвала внимательно следить за тем, кому они доверяют своих детей, пишет The Sun.

Женщина отметила, что врачи неоднократно уверяли ее, будто мальчик совершенно здоров и что с ним ничего не случится. «Не знаю, сколько раз врач говорил мне "не волнуйтесь, ваш ребенок не подхватит COVID-19", однако, к несчастью, это все же случилось», — отметила она, беседуя с журналистами телеканала KCRA3.

Обращаясь к родителям, она призвала следить за тем, с кем контактируют их дети. «Все может начаться с маленького поцелуя знакомого вам человека, который может переносить заболевание бессимптомно», — сказала она, добавив, что вирус «уничтожил организм» ее ребенка. Женщина уточнила, что маленький Тайлер умер в феврале 2021 года.

Согласно данным Американской педиатрической академии (American Academy of Pediatrics, AAP), к 25 ноября 2021 года коронавирусную инфекцию выявили у 6,9 миллиона детей. Отмечается, что в США на протяжении последних 16 недель насчитывается более 100 тысяч инфицированных COVID-19 детей. Показатель составляет 17 процентов от числа всех больных коронавирусом в стране. И хотя принято считать, что у несовершеннолетних заболевание протекает в более легкой форме, представители AAP настаивают на проведении дополнительных исследований в этом направлении.

Ранее сообщалось, что находчивый житель итальянского города Биелла, захотевший обзавестись COVID-сертификатом без вакцинации, придумал хитрую уловку, чтобы избежать прививки, но потерпел неудачу. Мужчина купил силиконовый протез и попытался выдать его за свою руку.

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