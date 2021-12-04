Японский врач раскрыл неожиданную пользу шоколада

Японский терапевт Юма Мори раскрыл неожиданную пользу шоколада. По его мнению, у любителей регулярно употреблять этот продукт снижается риск инфаркта, его слова приводит журнал Diamond online.

В темном шоколаде присутствует много полезных веществ, в частности флавонолы. Они, по словам медика, активируют синтез оксида азота внутри кровеносных сосудов. В свою очередь оксид азота расширяет сосуды, и давление снижается.

Мори пояснил, что многие отказываются от шоколада, полагая, что продукт вызывает кариес. Между тем специалист подчеркнул, что молочный шоколад в большом количестве на самом деле вреден.

Японский терапевт рекомендовал включить в рацион грецкие орехи, миндаль и фисташки. Эти продукты особенно эффективны для снижения уровня «плохого» холестерина. Лучше всего эти закуски есть на полдник, добавил Мори.

Ранее австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо назвала несколько способов похудеть, не отказываясь при этом от алкоголя.

По мнению Ди Лоренцо, важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках. Наиболее опасны для фигуры коктейли и напитки, содержащие сладкие сиропы и газировку. Например, врач советует пить джин с содовой, а не джин с тоником, потому что в первом варианте всего 83 килокалории, а во втором — 183.