Ермак: на Украине есть силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки

На Украине есть внешние и внутренние силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. Об этом на встрече с послами стран «Большой семерки» и ЕС заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его цитирует ТАСС.

Помимо этого, со стороны старой системы есть те, кто оказывает сопротивление реформам, считает он. Ермак рассказал, что во время переговоров «Большой семерки» и ЕС обсуждалась обстановка в Донбассе и напряженная ситуация рядом с государственными границами Украины.

В ходе совещания также затронули вопрос о принятии на Украине закона о деолигархизации. Глава офиса президента отметил, что при реализации закона государство не намерено нарушать чьи-либо права.

«Этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель — исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа», — сказал Ермак.

Ранее в дестабилизации Украины обвинили президента страны Владимира Зеленского. По словам журналиста Виталия Портникова, причиной для дестабилизации является разговоры Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» .