Михаил Мишустин посетил российский павильон на «Экспо-2020»

Председатель правительства России Михаил Мишустин и министр по вопросам толерантности Объединенных Арабских Эмиратов, генеральный комиссар «Экспо-2020» Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян осмотрели российский павильон на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020», где 4 декабря прошла церемония открытия Национального дня России. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, глава правительства осмотрел стенд Политехнического музея «Из России с любовью», представляющий экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в стране, основную экспозицию с семиметровой инсталляцией человеческого мозга, созданную совместно с ведущими российскими учеными и нейробиологами.

Затем премьер осмотрел стенд «Москва-2030», который рассказывает о достижениях российской столицы как современного, быстро развивающегося города.

Также глава правительства осмотрел стенд компании USM, основателем которой является Алишер Усманов. Группа USM представляет в Павильоне России LED инсталляцию «Вселенная возможностей», которая управляется через сенсорную панель. С помощью 60 000 светодиодов, установленных на прозрачных струнах, созданы объемные модели на темы экологии, науки и общества — трех основных сфер развития человечества, определяющих его будущее. Ключевые тренды рассказаны от имени компаний холдинга, которые работают в горно-металлургической и телекоммуникационных отраслях, а также в сфере интернет и цифровых технологий.

Представляя стенд, генеральный директор холдинга Иван Стрешинский, акцентировал внимание на деятельности в области экологии. «Наша компания "Металлоинвест" (генеральный партнер Павильона России на "ЭКСПО-2020" в Дубае) является мировым лидером по производству ГБЖ-продукта, который играет ключевую роль в декарбонизации металлургии. Это низкоуглеродное сырье, используемое для производства стали в электропечах, при котором выбросы СО2 до 50 процентов ниже, чем при традиционной выплавке. Кроме того, наша компания "Удоканская медь" разрабатывает одно из крупнейших медных месторождений в мире. Медь — это ключевой металл для осуществления энергоперехода. Мы строим комбинат с самыми высокими экологическими стандартами, с целью снижения углеродного следа, уже разработана климатическая стратегия, которая позволяет оценить выбросы по всем категориям выявить возможности для их снижения. Уже сейчас в проекте Удокан обеспечивается более половины энергопотребления за счет альтернативных источников энергии», — отметил он.

