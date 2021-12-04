В Польше нашли способ борьбы с «Газпромом»

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в беседе с изданием Biznes Alert нашла способ борьбы с российским «Газпромом», призвав Еврокомиссию начать антимонопольное расследование против компании.

Как считает министр, российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе. «Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями "Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва.

Также она пояснила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу. Речь в том числе идет о газопроводе Baltic Pipe и терминалах для сжиженного газа.

«В сложившейся ситуации необходимо также незамедлительно предпринять шаги, которые вынудят "Газпром" придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка», — сказала министр, отметив, что совершенно оправданным является обращение к Еврокомиссии по вопросу инициирования антимонопольного расследования в отношении «Газпрома». По ее словам, компания якобы занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье.

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «Газпром» в росте цен на газ. По его мнению, «сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке». Ответственность за это, как предполагает премьер-министр, несет «Газпром», действия которого привели к росту цен на газ в несколько раз.