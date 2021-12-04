Властям Украины предрекли скорые вынужденные переговоры с «Газпромом»

Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко в эфире телеканала «НАШ» предрек украинским властям вынужденные переговоры с российским «Газпромом» о прямом контракте на покупку газа в скором времени.

«Я понял тактику "Слуг народа", когда они говорят, мол, мы перезимуем. Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Беларуси, они перезимуют. Я просто даю свое аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдет полтора-два месяца, и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа», — заявил политик.

Ранее стало известно, что украинский «Нафтогаз» поднял тарифы на газ почти в пять раз для потребителей, которым его поставляет принадлежащая ему компания «Поставщик последней надежды» (от укр. Постачальник останньої надії — ПОН). «Поставщик последней надежды» обслуживает потребителей, чьи поставщики газа обанкротились или по иным причинам не имеют возможности поставлять газ. Со 2 декабря ПОН увеличил тариф на газ до 47 гривен (127 рублей) за кубометр.