В российском городе начали проверку после обнаружения голого ребенка в подъезде

Следователи проверят данные о найденной на улице Судостроителей в Тюмени голой девочке

Курьер обнаружил двухлетнюю голую девочку в подъезде одного из домов в Тюмени, рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 ноября. Как отметили в ведомстве, следователи начали проверку по фактам, изложенным средствами массовой информации. «Организована доследственная проверка», — указали в пресс-службе. Экспертам предстоит оценить действия или бездействие матери, а также выяснить причины произошедшего. Затем будет принято процессуальное решение.

Курьер наткнулся на голую девочку. Ее мать в это время спала после застолья. Ребенка отдали бабушке в том же городе, мать привлекли к административной ответственности.

Аналогичный случай произошел в декабре 2019 года в Павловском Посаде Московской области. Прохожие нашли под балконом квартиры одного из домов полностью раздетого двухлетнего ребенка. Он кричал и был полностью раздет.