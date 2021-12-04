Греф рассказал о привлекательности России для инвестиций

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций. Об этом он рассказал на пленарном заседании «Форум России: определяя будущее» в рамках «Экспо-2020» в Дубае, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В соотношении "риск/прибыль" в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире», — сказал он.

По мнению Грефа, привлекательность России при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики является одним из приоритетов правительства страны. Кроме того, председатель правления Сбербанка выразил уверенность, что власти в ближайшие годы не ослабят поддержку макроэкономической стабильности.

Помимо этого, Греф назвал отрасли инвестирования в России, которые, по его мнению, имеют большие перспективы. К ним он отнес IT-сферу и сельское хозяйство.