Россияне получат бесплатную юридическую помощь

Россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате с помощью государственной информационной системы «Правовая помощь». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишут «Известия».

В правительстве заявили, что в России нет единого подхода к оказанию гражданам бесплатной правовой помощи. Чтобы понять, где ее найти, людям приходится изучать много информации. «При этом нередко граждане становятся жертвами мошенников, которые предлагают якобы бесплатную юридическую помощь. Эксперимент должен помочь изменить эту ситуацию», — подчеркнули в ведомстве.

Пилотный проект запустили в десяти регионах России, включая Татарстан, Краснодарский край, Московскую, Ростовскую, Смоленскую, Кемеровскую, Иркутскую, Курскую, Тамбовскую и Ульяновскую области. Для этого Минюст вместе с участниками эксперимента разработает дорожные карты по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов и составит перечень информационных систем.

Кроме того, до 1 июля 2022 года Минюст подготовит правительству доклад о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы для оказания россиянам бесплатной юридической помощи. Предполагается, что после окончания эксперимента проект заработает во всех регионах страны.

Ранее в России объявили о скором окончании эры бумажных справок. Ожидается, что к 2024 году граждане страны станут получать все документы в электронном виде сразу в момент обращения.