Врачи предупредили об опасности новогодних игрушек

Некачественные новогодние игрушки и украшения вызывают химическое отравление и сильную аллергическую реакцию. При их выборе нужно изучать состав изделия, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.

Врач-терапевт Тимур Асанов заявил, что производители елочных украшений используют токсичные вещества: их товары проходят по ГОСТу, если «яды» не превышают установленную норму. Однако в этой ситуации не учитывается опасность накопления таких веществ в организме человека. С этой точки зрения наиболее токсичными являются пластиковые игрушки.

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Пластиковые изделия из некачественного сырья нередко приводят к высвобождению отравляющих веществ, что грозит отравлениями и аллергическими реакциями, предупредил специалист. «Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить», — подчеркнул он.

«Пластмассовое украшение не должно резко пахнуть — такое изделие не стоит покупать, какой бы соблазнительной ни была цена. Важно изучить состав игрушки. И если производитель ограничился словом "пластик", разумней будет отказаться от приобретения», — посоветовал Асланов.

Гирлянды стоит приобретать только в специализированном магазине. Они не должны нагреваться, иметь тонкие провода и источать резкий запах при использовании. В свою очередь, врач-педиатр Денис Антропов призвал семьи с маленькими детьми с осторожностью относиться к стеклянным игрушкам.

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