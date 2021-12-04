Названы три признака качественного фейерверка

В «Технодинамике» призвали при покупке фейерверка проверять внешний вид и срок годности

В холдинге «Технодинамика» госкорпорации Ростех рассказали, как правильно выбрать качественный фейерверк. Специалисты назвали три признака достойного товара в интервью URA.RU. Среди них — срок годности фейерверка.

При покупке пиротехнических изделий следует проверять три признака: место их продажи, внешний вид упаковки и надписи на ней. Специалисты призвали не приобретать деформированные товары и товары с нарушенной упаковкой. При этом надписи должны быть выполнены на русском языке.

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«Изделия в упаковке с надписями на иностранном языке с наклеенными инструкциями на русском языке, как правило, при изготовлении предназначались не для России, а значит, могут не соответствовать российским требованиям безопасности», — объяснили эксперты.

Специалисты добавили, что на упаковке фейерверка должны быть указаны точные координаты изготовителя или экспортера, центров оптовых продаж и знак обращения на рынке (ЕАС). Если эти данные отсутствуют, то продукция может быть контрафактной.

«Не следует покупать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо», — заключили эксперты.

Ранее россиян предупредили о «взрывном» росте цен на фейерверки и петарды. Ожидается, что их стоимость в стране взлетит на 60-70 процентов из-за китайских поставщиков.