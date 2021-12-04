США заявили о необходимости иметь открытые каналы связи в период напряженности

Госдепартамент: США и Россия должны иметь открытые каналы связи в период напряженности

США заявили о необходимости иметь открытые каналы связи, особенно в период напряженности. Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщения о достигнутых договоренностях по поводу выдачи российских виз на въезд для сотрудников посольства Соединенных Штатов.

«Как мы уже говорили, дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее глава МИД России Серегй Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Москва готова восстановить диалог с США. В первую очередь российский министр отметил, что Россия и США могут быстро решить проблему с функционированием посольств обеих стран.

