Мужчина избил детей раскаленной кочергой в воспитательных целях

В Хмельницкой области на Украине осудили мужчину, который избил своих детей раскаленной кочергой в воспитательных целях, сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Инцидент произошел в мае. Сожительница 38-летнего мужчины пожаловалась ему на непослушание детей. После этого отец взял кочергу, разогрел ее в печи и избил восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь. Дети получили ожоги ягодиц, ног и спины. Их изъяли из семьи и поместили под надзор органов опеки и попечительства. Решается вопрос о лишении отца родительских прав. Кроме того, ему назначили наказание в виде четырех лет заключения.

Ранее стало известно, что в частном доме села Светлое Свердловской области пятилетняя девочка погибла от удара током, схватившись за оголенный провод. Ребенок оказался без присмотра отца, который спал в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения. Девочка сломала в комнате розетку и взялась руками за провода электропроводки. Она получила удар током, от которого скончалась на месте.