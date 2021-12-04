В откровенных фотографиях Мадонны в белье увидели боязнь старости

Певица Мадонна опубликовала фотографии в черном белье и с большим крестом с бриллиантами

Американская певица Мадонна, которая раскритиковала политику Instagram, запрещающую публиковать фотографии обнаженных женских сосков, снова выложила откровенные фотографии. Пост певица опубликовала в Instagram.

На снимках 63-летняя знаменитость позирует в разных местах, в том числе и на кровати. Она одета в черное белье, а ее шею украшает большой крест с бриллиантами.

Не все поклонники оказались в восторге от такой фотосессии. Многие юзеры обвинили артистку в излишнем использовании фотошопа. Фанаты увидели в этом желание Мадонны скрыть свой реальный возраст. «А теперь выложи фото без фотошопа», «Перестаралась с редактированием фото», «Что случилось с бабулей?», «Ты боишься стареть?» — писали пользователи.

Ранее Мадонна разозлилась на Instagram за удаление фото с голой грудью и вернула кадры. Поп-исполнительница вернула удаленные соцсетью фото, прикрыв обнаженный бюст эмоджи в виде красного сердца. «Я вновь публикую фото, которые Instagram снес без уведомления, так как на них видна часть моего соска. Меня удивляет, что мы до сих пор следуем культуре, которая разрешает показывать каждый дюйм женского тела за исключением соска», — написала разозленная артистка.