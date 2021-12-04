На Украине признали неспособность защитить НАТО

Эксперт в сфере обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала «НАШ» признал, что если адекватно оценивать ситуацию, то очевидно, что Украина не способна защитить НАТО.

«НАТО — это больше политико-военный блок, потому что военный бюджет стран НАТО размещен на европейском театре военных действий — 250 миллиардов долларов. Военный бюджет России — 60-70 миллиардов долларов, это я веду к тому, что когда отдельные мифотворцы говорят, что Украина стоит на переднем плане и защищает страны НАТО, так это неправда, потому что они сами себя защищают», — заявил специалист.

Кроме того он добавил, что стране необходимо вести политический диалог с входящими в альянс странами. По его мнению, те, кто утверждает, что Украина способна войти в НАТО и получить особое партнерство с США, просто врут, поскольку получившие подобное партнерство страны находятся не на европейском театре военных действий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в агрессивных действиях. Дипломат напомнила ему об открытой вооруженной агрессии НАТО во главе с США по отношению к Сирии, Ливии, Ираку и Югославии, а также о попытках Штатов руководить антиконституционными переворотами на Украине.