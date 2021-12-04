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Назарбаев объяснил свой отказ от признания Крыма российским

Экс-президент Казахстана Назарбаев ответил, почему не признал Крым российским в 2014 году
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему республика в 2014 году отказалась признавать Крым российским. При ином решении потребовалось бы признать права Южной Осетии, Абхазии и Косова, заявил политик в фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американцу Оливеру Стоуну, сообщает ТАСС.

Назарбаев в одном из эпизодов подчеркнул, что семь лет назад Казахстан не поддержал и украинскую сторону. «Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве», — пояснил первый президент республики.

Политик признался, что очень переживает за происходящие на Украине события, поскольку в свое время учился там.

Ранее Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг государственного курса главы республики Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что под руководством Токаева в стране реализуется комплекс политических и социально-экономических реформ. Экс-президент призвал депутатов парламента продолжать работу в направлении законодательного обеспечения этих изменений.

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