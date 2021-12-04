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Блогерша купила адвент-календарь Chanel и разочаровалась

Пользовательница TikTok обнаружила в адвент-календаре Chanel наклейки и пустой мешочек
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Фото: Casimiro PT / Shutterstock

Женщина купила адвент-календарь с мини-продуктами бренда Chanel за 600 фунтов стерлингов (порядка 58 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») и разочаровалась, обнаружив в нем обычные наклейки, магнит и пустой подарочный мешочек. Содержимое календаря, который в этом году бренд посвятил 100-летию легендарного аромата Chanel №5, блогерша продемонстрировала в нескольких видео, опубликованных в TikTok.

Пользовательница платформы с ником @eliseharmon показала, что календарь, в котором спрятаны подарки на каждый день предрождественского периода, выполнен в форме культового флакона духов Chanel №5, внутрь которого аккуратно поместили 27 коробочек с номерами от 5 до 31. Восхитившись упаковкой, блогерша решила открыть несколько слотов.

«Номер 9 выглядит многообещающе, так что попробую [выбрать] его. Это, должно быть, шутка. Наклейки?» — восклицает автор видео, открывая большую с вида коробку.

Помимо наклеек она обнаружила губную помаду, крем для рук, магнит в форме флакона духов, а также пустой подарочный мешочек и лак для ногтей. Первое из опубликованных видео @eliseharmon набрало более 11 миллионов просмотров, и она позже опубликовала еще несколько видео, к которым также проявили интерес в сети.

«Они тебя ограбили», «Это, наверное, то, что у них завалялось на складе», — писали в комментариях удивленные пользователи платформы.

Ранее сообщалось, что испанский масс-маркетовый производитель Zara стал самым модным брендом 2021 года. По данным исследования, проведенного с помощью генерации данных поиска Google за последние 12 месяцев, бренд Zara занял первое место в 37 странах мира по популярности среди покупателей. На втором месте оказался Nike, а на третьем — Zalando.

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