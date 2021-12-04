Названы дата и место прощания с Ниной Ургант

Прощание с российской актрисой театра и кино Ниной Ургант состоится в Александринском театре 8 декабря. Об этом сообщили в театре, передает «Интерфакс».

«Гражданская панихида пройдет в театре 8 декабря. В этот же день пройдут похороны. Их место пока неизвестно», — сообщили в Александринке.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге 3 декабря. В 2014 году она рассказала, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Российский артист и телеведущий Иван Ургант поделился детскими воспоминаниями о бабушке Нине Ургант. Он рассказал, что никогда не называл Нину Ургант бабушкой — всегда по имени. Однажды друг актрисы сказал Урганту, когда тот был ребенком, что для слова «бабушка» она молодая.

