Стрелявшему в центре Москвы мужчине предъявили обвинение

Мужчине, который устроил стрельбу на Большой Грузинской в Москве, предъявили обвинение

Россиянину, который устроил стрельбу в центре Москвы на улице Большой Грузинской, предъявлено обвинение. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, стрелявшему мужчине предъявили обвинение по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Нефедова отметила, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

О том, что водитель Cadillac Escalade открыл стрельбу по таксисту в центре Москвы и скрылся, стало известно 3 декабря. Мужчина был ранее судим и состоял на учете в наркодиспансере. В городе был объявлен план «Перехват», злоумышленника задержали.