На Украине назвали наиболее выгодный для олигархов состав Рады

Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью «Украина.ру» назвал состав Верховной Рады, который оказался бы наиболее выгодным для украинских олигархов.

По его словам, бизнесмену Ринату Ахметову, которого президент Владимир Зеленский обвинил в подготовке государственного переворота, был бы весьма выгоден политический кризис и развал монобольшинства главы государства. В таком случае ему может сыграть на руку формирование новой коалиции, что является маловероятным событием, либо же досрочные выборы в Раду, что как раз гораздо более вероятно, отметил политолог.

«Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной Рады, чтобы было с кем договариваться и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом», — заявил эксперт.

Он добавил, что в случае возникновения на Украине веерных отключений и остановки промышленных предприятий это станет серьезным ударом по властям страны. В этом случае возникнет весьма неприятная для Зеленского ситуация, когда возникнет идеальный шторм, заключил Золотарев.

Ранее он оценил возможность появления на Украине своего аналога Владимира Путина, способного дать отпор олигархам и приструнить их, а также вывести страну из-под внешнего управления. По его мнению, в условиях сложившейся в настоящее время политической ситуации в стране это невозможно.