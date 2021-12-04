Стали известны подробности смерти Нины Ургант

О смерти российской актрисы театра и кино Нины Ургант первой узнала помощница ее сына Андрея Урганта. Об этом сообщает KP.RU.

Как стало известно, сиделка была шокирована и в таком состоянии вызвала полицию в квартиру на набережной Крюкова канала. Ургант находилась в кровати в четвертой комнате квартиры, поделилась подробностями сиделка.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге 3 декабря. В 2014 году она заявила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Российский артист и телеведущий Иван Ургант поделился детскими воспоминаниями о бабушке Нине Ургант. Он рассказал, что никогда не называл Нину Ургант бабушкой — всегда только по имени. Однажды друг актрисы сказал Урганту, когда тот был ребенком, что для слова «бабушка» она молодая, поэтому лучше называть ее Ниной.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. Среди других известных картин с участием Нины Ургант — «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства» и другие.

