Финансисты спрогнозировали курс рубля в 2022 году

Аналитики российских банков заявили, что в декабре волатильность рубля наберет обороты. Однако уже в первом квартале 2022 года специалисты спрогнозировали укрепление национальной валюты, пишут «Известия».

Аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что под влиянием геополитических событий и распространения нового штамма коронавируса курс рубля к доллару в конце ноября достиг показателей апреля этого года. Однако финансист подчеркнул, что у валюты есть потенциал к умеренному укреплению.

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«Пока нельзя предсказать, насколько опасным будет новый штамм вируса, но, на наш взгляд, эпидемиологические опасения на рынке должны постепенно ослабиться», — отметил он.

По мнению Григорьева, опасения ужесточения денежно-кредитной политики в США усилятся во второй половине декабря после заседания Федеральной резервной системы (ФРС)«. В результате курс USDRUB, вероятно, закончит 2021 год на уровнях около 74 рублей за доллар», —предположил он.

Директор по инвестициям «Локо-Инвест Управление активами» Дмитрий Полевой добавил, что курс рубля в 2022 году будет зависеть от геополитической конъюнктуры. «Цены на нефть должны стать отрицательным фактором для рубля в 2022 году, но это будет более заметно к середине года, чем в самом начале», — заявил он.

При этом управляющий директор инвестхолдинга SFI Михаил Гонопольский считает, что бессмысленно прогнозировать курс рубля на первый квартал 2022 года, поскольку много важных событий должно произойти в декабре.

Ранее финансист Дмитрий Бабин оценил риски обвала рубля. По его словам, серьезное ухудшение геополитической обстановки не способствует падению рубля.