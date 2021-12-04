В России рассказали об энергозависимости от США в космосе

Узловой модуль «Причал», имеющий шесть стыковочных узлов, может стать сердцевиной новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом, а также об энергозависимости от США в космосе рассказал «Русский космос».

В издании напомнили, что ранее к «Причалу» планировалось, кроме многофункционального модуля «Наука», пристыковать научно-энергетический модуль (НЭМ), который «позволил бы уйти от зависимости по электроэнергии от американского сегмента» Международной космической станции (МКС).

«Предусматривалось, что соединяться между собой эти модули будут не напрямую, а через промежуточный узел, названный "Причалом". Вся эта конструкция по замыслу могла отстыковаться от устаревшей МКС и стать базой для наращивания новой станции. Тогда "Причалу" с его обилием портов выпала бы роль центрального элемента и связующего звена», — пишет журнал.

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к МКС 24 ноября. Отстыковка «Прогресс МС-17» вместе с проставкой пассивного стыковочного агрегата модуля «Наука» от МКС состоялась 25 ноября. Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с «Причалом» к МКС — 26 ноября. Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря.