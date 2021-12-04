Создатели «Санта-Барбары» рассказали о съемках сериала в Москве в 1991 году

Создатели «Санта-Барбары» Бриджит и Джером Добсоны рассказали о съемках сериала в Москве в 1991 году на открытии проекта «Санта-Барбара. Живая скульптура» в Москве, передает РИА Новости.

Одна из серий «Санта-Барбары» снималась в России во время путча. Как рассказал создатель сериала Джером Добсон, их новейшее оборудование по приезде в Москву сломалось, из-за чего им пришлось просить о помощи российских коллег.

Помимо этого, создатели сериала рассказали о своих связях с Россией. Бриджит Добсон отметила, что ее дедушка был первым конгрессменом-социалистом. «Когда он умер, ее бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз, это было во времена Великой Депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь», — добавил Джером Добсон. Там она познакомилась с Иосифом Сталиным и стала коммунисткой. Сам Добсон рассказал, что был знаком с Александром Керенским, который работал в Стэнфорде после эмиграции. По словам Джерома, Керенский посоветовал ему «никогда не становиться политиком».

В ноябре стриминговый сервис Netflix объявил о начале съемок нового сериала в России. Вторым оригинальным проектом Netflix в России станет психологическая драма о пути к искуплению с Александром Петровым в главной роли. Режиссером выступит постановщик шоу «Чики» Эдуард Оганесян. В числе продюсеров числится Федор Бондарчук.