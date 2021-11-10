Режиссер сериала «Чики» снимет новое шоу для Netflix с Александром Петровым в главной роли

Стриминговый сервис Netflix объявил о начале съемок нового сериала в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Вторым оригинальным проектом Netflix в России станет психологическая драма о пути к искуплению с Александром Петровым в главной роли. Режиссером выступит постановщик шоу «Чики» Эдуард Оганесян. В числе продюсеров числится Федор Бондарчук.

Известно, что сюжет многосерийного фильма, который пока не обзавелся названием, развернется вокруг известного человека, чья жизнь рушится после того, как он становится виновником преступления. Главному герою придется побороться за то, чтобы снова стать собой.

В мае этого года в Netflix рассказали о начале съемок первого оригинального российского сериала под названием «Анна К». Шоу будет основано на романе Льва Толстого «Анна Каренина», однако действие будет происходить в современной России.